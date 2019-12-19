В поместье Трампа поймали неизвестную женщину

Полицейские Флориды начали расследование в связи с проникновением неизвестного на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, пишет газета The Miami Herald.

По информации издания, факт инцидента подтверждают в полицейском управлении города Палм-Бич. При этом правоохранители не раскрывают детали произошедшего, передает ТАСС.

Местная газета The Palm Beach Post сообщила, что сотрудники полиции допросили женщину, имя которой не раскрывается. Она якобы может иметь отношение к несанкционированному проникновению на территорию Мар-а-Лаго.

В ноябре федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к восьми месяцам тюремного заключения гражданку Китая Чжан Юйцзин за незаконное проникновение на территорию Мар-а-Лаго, а также за предоставление заведомо ложной информации сотрудникам секретной службы США. Инцидент произошел в конце марта. Юйцзин убедила охрану, что является родственницей одного из членов одноименного закрытого клуба. На момент вынесения приговора Чжан Юйцзин уже находилась под стражей в течение примерно восьми месяцев. В настоящее время она ожидает депортации в Китай.

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