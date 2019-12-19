Самоуверенный Шепелев намерен подложить свинью собственному сыну

Знаменитая шаманка Христафарида сделала расклад на судьбу скандально известного телеведущего и нашла причину, по которой Дмитрий до сих пор не может найти общий язык с семьей Жанны Фриске. По словам ясновидящей, все проблемы Шепелева происходят из-за отсутствия поддержки рода.

Шаманка уверена, что именно из-за этого взрослые люди никак не могут договориться и продолжают делить сына Дмитрия и Жанны, словно он не живой человечек, а просто разменная монета. Кроме того, семья знаменитости до сих пор продолжает обвинять друг друга в воровстве денег из фонда почившей Фриске.

Христафарида также отметила, что у Дмитрия нет покровителя на тонком плане. Это означает, что ему труднее всего добиваться по жизни и приходится рассчитывать только на себя. Однако отсутствие покровителя сполна компенсирует усердие мужчины. Впрочем, Шаманка подчеркнула, что телеведущий использует его даже там, где не стоило бы.

В частности, когда речь заходит о финансовой составляющей жизни, Шепелев не прислушивается к мнению окружающих и делает ровно так, как посчитает нужным. Впрочем, по словам Христафариды, делается это неумышленно – корыстных целей Дмитрий не преследует.

А вот что касается сына, который невольно стал разменной монетой в конфликте между шоуменом и родней покойной певицы, то тут Дмитрию стоит быть осторожнее. Конечно, как утверждает ясновидящая, он добьется своего, но счастлив не будет. Кроме того, мальчик, уже будучи взрослым, спасибо ему за это точно не скажет, т.к. у него очень сильная привязанность к роду по линии матери.

Тем не менее, стоит заметить, что у сына Шепелева и Фриске должна сложиться своя интересная судьба, считает Христафарида. Она уверена, что когда придет время делать выбор, мальчик еще удивит своих родственников.

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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 18 Дек 2019 в 9:41 PST

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