Наука: Ученые подсчитали, сколько лет нужно упражняться для предупреждения сердечной недостаточности

Увеличение в среднем возрасте физической активности в течение всего лишь шести лет значительно снижает риск сердечной недостаточности. И наоборот — шесть лет отсутствия физической активности, соответственно, этот риск повышает.

В отличие от сердечного приступа, при котором умирает часть сердечной мышцы из-за недостаточного притока крови к ней, сердечная недостаточность характеризуется долговременной, хронической неспособностью сердца прокачать достаточное количество крови или накачивать ее достаточно сильно для доставки необходимого организму кислорода. Ведущей причиной госпитализации лиц старше 65 лет являются такие факторы риска, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет, курение и отягощенная наследственность.

Исследование, описанное в журнале Circulation от 15 мая 2018 года, представляло собой наблюдение, поэтому результаты не показывают прямой причинно-следственной связи между упражнениями и сердечной недостаточностью. Но тенденции свидетельствуют — никогда не поздно снизить риск сердечной недостаточности умеренными физическими нагрузками.

Ученые использовали данные 11351 участников долгосрочного исследования Риска атеросклероза в сообществах (Atherosclerosis Riskin Communities — ARIC), собранные в 1987-1989 годах. Средний возраст составил 60 лет, большинство из них были белыми и афроамериканцами, 57% — женщины.

На протяжении 19 лет происходил ежегодный мониторинг участников на предмет сердечно-сосудистых заболеваний (сердечный приступ, инсульт и сердечная недостаточность). Использовались телефонные интервью, записи в больницах и свидетельства о смерти. В ходе исследования было 1693 госпитализации и 57 смертей из-за сердечной недостаточности.

При первом и третьем исследовательском визите ARIC (с интервалом в 6 лет) каждый участник заполнил анкету с оценкой уровня своей физической активности, классифицированных затем в соответствии с принципами Американской кардиологической ассоциации:

Рекомендованная активность: не менее 75 минут в неделю упражнений высокой интенсивности или не менее 150 — умеренной интенсивности (42% — 4733 человека).

Промежуточная: до 74 минут в неделю упражнений высокой интенсивности или до 149 умеренной (23% — 2594 человека).

Слабая: отсутствие упражнений (35% — 4024 человека).

К третьему визиту 24% участников увеличили свою физическую активность, 22% — снизили, а 54% остались на прежнем уровне.

Участники с неизменным рекомендованным уровнем активности показали наибольшее снижение риска сердечной недостаточности (31% по сравнению с теми, у кого уровень активности слабый). Риск сердечной недостаточности уменьшился примерно на 12% у 2702 участников, увеличивших физическую активность, по сравнению с теми, чьи показатели активности были стабильно низкими или средними. И, напротив, у 2530 участников, сообщивших о снижении физической активности, риск увеличился на 18%.

Затем исследователи определили, насколько необходимо увеличить количество физических упражнений среди тех, кто изначально не выполнял никаких упражнений, для снижения риска будущей сердечной недостаточности. Упражнения рассчитывали как MЕT (метаболические эквиваленты), где один MЕT составлял 1ккал на 1кг/час. К примеру, просмотр телевизора составляет 1 МЕТ, быстрая ходьба — 3 МЕТ, бег трусцой — 7 МЕТ, прыжки со скакалкой — 10 МЕТ.

Исследователи вычислили результаты в МЕТ, умноженные на количество минут упражнений. Выяснилось, что каждые 750 МЕТ-минут в неделю увеличения нагрузки в течение шести лет уменьшают риск сердечной недостаточности на 16%, а каждые 1000 — на 21%.

«Количество людей с сердечной недостаточностью растет, потому что люди живут дольше и выживают при сердечных приступах и других формах сердечных заболеваний», — говорит Роберта Флоридо (Roberta Florido), кардиолог из Центра Чиккароне Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Ciccarone Center), специалист по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Она отмечает, что используемые для лечения сердечной недостаточности бета-блокаторы и ингибиторы АПФ, по существу, являются «вторичными» профилактическими препаратами, уменьшающими нагрузки на сердце уже после дисфункции. Поэтому необходимо выявлять и проверять эффективные стратегии профилактики и делать их достоянием широкой публики.

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