ГА ООН потребовала от США устранить визовые проблемы российских дипломатов

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, в которой призвала Соединенные Штаты прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим на мероприятия всемирной организации.

Решение было принято консенсусом без процедуры голосования, передает ТАСС.

Авторами документа выступили Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот-д’Ивуар.

В резолюции выражена надежда, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов <…> и делать это своевременно, чтобы лица, направленные на работу в составе постоянного представительства или набранные для работы в секретариате, могли максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей, а представители государств-членов – приезжать в Нью-Йорк по официальным делам ООН».

Документ содержит ссылку на раздел 21 соглашения по отношениям ООН со страной пребывания. В нем говорится, что в случае, если ООН и США не удается урегулировать возникающие споры, их обсуждение может перейти в арбитраж.

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН американские визы не смогли получить 18 российских делегатов. Так, ранее на этой неделе стало известно, что глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в очередной раз не получил американскую визу для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Вопрос с невыдачей виз представителям РФ стал предметом обсуждения на экстренном заседании комитета по отношениям ООН со страной пребывания.

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