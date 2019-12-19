СБУ проводила обыски в КГГА из-за возможных злоупотреблений

17–18 декабря сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски в нескольких департаментах Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщило движение «Чесно».
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказала движению, что сотрудники спецслужбы разоблачили должностных лиц департамента градостроительства и архитектуры и департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА «на злоупотреблениях в пользу третьих лиц».
«Чесно» отмечает, что деятельность этих департаментов курирует заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.
Как сообщили в КГГА «Украинской правде», обыски действительно проводились, но причину и место проведения следственных действий не уточнили.
По данным «1+1», обыски также проводили в коммунальном предприятии «Київміськрозвиток». Источники телеканала сообщили, что руководство предприятия подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах при выполнении работ по реконструкции парков и скверов Киева, в частности парка «Киото». Во время обысков, отмечает «1+1», правоохранители изъяли несколько пакетов документов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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