СБУ проводила обыски в КГГА из-за возможных злоупотреблений

17–18 декабря сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски в нескольких департаментах Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщило движение «Чесно».

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказала движению, что сотрудники спецслужбы разоблачили должностных лиц департамента градостроительства и архитектуры и департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА «на злоупотреблениях в пользу третьих лиц».

«Чесно» отмечает, что деятельность этих департаментов курирует заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

Как сообщили в КГГА «Украинской правде», обыски действительно проводились, но причину и место проведения следственных действий не уточнили.

По данным «1+1», обыски также проводили в коммунальном предприятии «Київміськрозвиток». Источники телеканала сообщили, что руководство предприятия подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах при выполнении работ по реконструкции парков и скверов Киева, в частности парка «Киото». Во время обысков, отмечает «1+1», правоохранители изъяли несколько пакетов документов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что «автором украинской идентичности» был польский граф Станислав Потоцкий. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН». «Вот у нас споры с Украиной идут и так далее. Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий – известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. Потом отдельно […]