В Москве за долги продадут дорогую квартиру Филиппа Киркорова

Оказывается, долги, пеня за их несвоевременное погашение и арест на имущество свойственны не только простым людям, но и звездам. Филипп Киркоров остается без жилплощади в Москве. Столичная квартира певца продается за долги.

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров задолжал огромную сумму иностранному банку. В счет долгов, а также накопившихся процентов артист лишится своего жилья в столице. Стоит сказать, что Киркоров при этом фактически является одиноким отцом двух малолетних детей. Однако это не помешало выставить его квартиру на торги. Безусловно, тот факт, что в ней проживал сверхпопулярный артист, может существенным образом повлиять на стоимость такого лота.

Сейчас же банк ABLV, принадлежащий латвийским учредителям, проходит процедуру банкротства, решил взыскать с артиста не только долги, но и все проценты, а также штраф. Сумма на данный момент превышает 3,316 миллиона евро. В ходе судебных разбирательств представителям Киркорова удалось сократить ее до 779 тысяч, однако и эти средства певец вернуть деньгами не сможет.

Квартира, которую будет возможно приобрести с торгов, была заложена Киркоровым по ипотеке, ее изначальная стоимость равнялась порядка 193,26 миллиона рублей. Решение о возмещении долгов перед банком за счет квартиры принял Таганский районный суд. Стоит сказать, что покупателю достанется не только сама жилплощадь, но и вся весьма недешевая техника, ведь одних кондиционеров в квартире четыре, а кофемашина, на которой готовил бодрящий напиток поп-король российской сцены, и вовсе могла бы быть отдельным лотом.

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