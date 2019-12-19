В Сенате США придумали новый повод для наказания России

Внесенный во вторник в Сенат США законопроект о противодействии «нарушениям Россией религиозной свободы на Украине» касается ситуации в Крыму и в Донбассе. В случае принятия документ могут использовать еще одно основание для санкций против российских официальных лиц.

Автор документа, республиканец Роджер Уикер, предлагает законодательно закрепить обвинения в адрес РФ в якобы имеющем место нарушении религиозных свобод в Крыму и Донбассе. К «притесняемым» Россией организациям в законопроекте указаны, в частности, так называемая Православная церковь Украины (непризнанная большинством церквей организация), Украинская греко-католическая церковь, христиане-протестанты, а также «Свидетели Иеговы» (запрещенная в РФ организация), передает РИА «Новости».

Сенатор предлагает обязать президента США учитывать эти обстоятельства при решении вопроса, является ли РФ «страной, вызывающей особую обеспокоенность» в сфере религиозных свобод.

Такой статус на основе Закона США о международной религиозной свободе от 1998 года предусматривает введение целого ряда ограничительных мер, начиная с публичного демарша, заканчивая запретом на кредиты и торговые отношения с правительством такой страны.

Законопроект пока находится на рассмотрении комитета по международным отношениям сената США.

В ноябре газета ВЗГЛЯД писала, как США пытаются усилить раскол православного мира.

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