«Разница как между жигули и майбахом»: оголившуюся Волочкову мокнули в грязь лицом

Говоря о Волочковой, артистка не могла не вспомнить ту, с кем ее часто сталкивают – певицу Глюкозу. Елена отметила, что разница между двумя звездами отечественного шоу-бизнеса не столько в красоте тел, сколько в их эстетике. Князева подчеркнула, что Глюкоза регулярно работает над собой и старается сделать свой образ лучше с каждым днем, а вот балерину разнесла в пух и прах.

«Анастасия – человек, застрявший где-то далеко в прошлом. Ни вкуса, ни стиля, крайне неактуальная подача себя как медийной персоны в принципе, постоянные скандалы низкого пошиба, позиция «мне все завидуют» – ну, честное слово, это уже даже не смешно и не жалко. Это просто неактуально. Плюс злоупотребление алкоголем в таком возрасте, когда нужно стиснув зубы заниматься спортом (как Тина Канделаки, например) и проходить регулярный детокс», – высказалась артистка.

Она заметила, что в целом позитивно относится к обеим женщинам, однако не замечать разницу между ними не может. Елена даже сравнила знаменитостей с машинами разных марок – автомобилем отечественного автопрома и зарубежного.

«Реальность такова, что разница между ними как между Жигули шестой модели и Майбахом последнего года выпуска. Надеюсь, вы понимаете, кто Жигули, а кто Мерседес», – подытожила Елена.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 12 Дек 2019 в 12:33 PST

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