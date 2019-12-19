Комитет Сената одобрил пакет «адских санкций» против России

Комитет Сената США по международным отношениям на заседании 18 декабря одобрил законопроект о защите американской безопасности от кремлевской агрессии (DASKA), который предусматривает введение санкций против России, сообщает «Голос Америки».

Законопроект, который подготовили сенаторы Республиканской партии Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также их коллеги из Демократической партии Роберт Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин, поддержали 17 голосами «за», пять членов комитета проголосовали против.

Теперь его внесут на рассмотрение двух палат Конгресса США – Палаты представителей и Сената. В случае утверждения документ должен подписать американский президент Дональд Трамп.

Сенаторы впервые представили проект закона в августе 2018 года. Грэм называл документ «законопроектом о санкциях из ада». Сенат США его не рассматривал.

13 февраля 2019 года документ внесли повторно. Грэм тогда заявил, что санкции и ограничения, предусмотренные в этом документе являются «самыми сильными из когда-либо вводившихся».

Законопроект предусматривает введение ограничений против РФ за агрессию в Сирии и в Украине.

В частности, предлагается ввести ограничения против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах, а также против российского киберсектора и суверенного долга. Документом предусмотрен запрет на сделки с государственным долгом России (с облигациями, выпущенными Центральным банком и другими финансовыми учреждениями РФ со сроком погашения более 14 дней).

Также законопроект предлагает санкции на инвестирование «в российские объекты экспортирования сжиженного газа» (трубопроводы) стоимостью от $1 млн или от $5 млн суммарно на протяжении 12 месяцев.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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