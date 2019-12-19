Европарламент ужесточил условия отмены санкций против России

Европарламент подготовил проект резолюции, в которой применил расширительное трактование условий для снятия европейских санкций с России. Документ, в частности, призывает Россию «отменить или изменить все законы, несовместимые с международными стандартами».

В четверг на сессии в Страсбурге европарламентарии проголосуют по проекту резолюции, внесенной в связи с принятием в РФ закона о регулировании деятельности СМИ-иноагентов. Помимо критики этих мер и призывов к их отмене в тексте содержится отдельный пункт с упоминанием антироссийских санкций.

«Европарламент подчеркивает, что санкции против РФ могут быть сняты только тогда, когда РФ полностью выполнит свои обязательства», – передает РИА «Новости» текст документа.

Речь идет в более широком контексте о призыве «отменить или изменить все законы, несовместимые с международными стандартами», а также «уважать международное право».

Также Европарламент призывает главу европейской дипломатии «разработать новую всеобъемлющую стратегию ЕС – Россия, направленную на укрепление мира и стабильности», полагая, что «любой диалог должен основываться на твердых принципах, включая уважение территориальной целостности соседей».

В последние годы ЕС принял несколько пакетов санкций против России. При этом основной блок экономических санкций ЕС увязывает с оценкой прогресса в выполнении Минских соглашений. В проекте резолюции ЕП Минские соглашения не упоминаются в пункте о санкциях против России.

Отметим, в Европе все чаще звучат призывы отменить санкции против России. Об этом часто говорят, в частности, в Германии, особенно на востоке страны. Германские политики подчеркивали, что ответные ограничительные меры РФ наносят большой ущерб экономике ФРГ. Депутат Бундестага Антон Фризен («Альтернатива для Германии») рассказывал об обанкротившихся из-за санкций против РФ немецких бизнесменах.

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