Американский киберспортсмен пропустил начало турнира в Москве из-за проблем с визой

Американец Винсент Кайонте, участник команды Evil Geniuses («Злые гении»), пропустил начало группового этапа киберспортивного турнира EPICENTER 2019 по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в Москве из-за проблем с получением российской визы.

О визовых проблемах 21-летнего американца сообщается на странице команды в Twitter. Кайонте заменил член команды HellRaisers украинец Игорь Шевченко.

В отсутствие одного из своих лидеров в среду Evil Geniuses – фаворит турнира –одержала победу над российской командой ForZe (киберспортивная команда «Спартака») со счетом 2:0 и с таким же счетом проиграла команде из Евросоюза Mousesports, информирует HLTV.

В итоге ситуация с получением американским киберспортсменом визы была улажена. В команде Evil Geniuses сообщили, что в четверг Кайонте примет участие в решающем матче группы B против польской команды Virtus.pro.

EPICENTER по CS:GO проходит с 17 по 22 декабря в Москве. 8 команд разыгрывают 500 тыс. долларов.

У российских спортсменов регулярно возникают трудности с получением американских виз. Так, футбольный клуб «Спартак» (Москва) вынужден был отказаться от участия в коммерческом турнире Florida Cup, который состоится в январе в американском Орландо, из-за проблем с получением виз. Из-за визовой политики США РФ также не будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная – 2019».

Коснулась эта проблема и российских политиков. Ранее на этой неделе стало известно, что глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в очередной раз не получил американскую визу для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.





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