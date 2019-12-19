Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Ксения Собчак и другие на премьере фильма «Союз спасения»

Если вчера в киноцентре «Октябрь» маршировали имперские штурмовики из «Звездных войн», то сегодня Новый Арбат оккупировали гусары в ливреях образца XIX века. Причина — премьера нового фильма режиссера Андрея Кравчука «Союз спасения». Посмотреть исторический блокбастер о восстании декабристов, продюсерами которого являются Анатолий Максимов и Константин Эорнст, пришли Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Софья Эрнст, Максим Матвеев, Александр Домогаров и многие другие.

Ксения Собчак Софья Эрнст Максим Матвеев Александр Домогаров Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Илья Бачурин

Ингеборга Дапкунайте и Алексей Учитель

Речь в новом фильме автора таких картин, как «Адмирал» и «Викинг», вновь пойдет об истории. На этот раз Андрей Кравчук призывает нас вспомнить восстание декабристов. Именно это знаковое и довольно актуальное сейчас для России историческое событие показано на экране. Предпосылки — победа над Наполеоном и окрыленное успехом и мечтами о светлом будущем дворянство. Середина — роковая и кровавая развязка. И, конечно же, не менее печальный финал. Актерский состав у «Союза спасения» воистину звездный. В главных ролях — ведущие актеры российского кино: Максим Матвеев, Антон Шагин, Павел Прилучный, Игорь Петренко, Леонид Бичевин, Иван Янковский, Алексей Гуськов, Александр Домогаров и многие другие. А также — Софья Эрнст, специально для которой был придуман персонаж возлюбленной Сергея Муравьева-Апостола (его играет Леонид Бичевин) княжны Анны Бельской. К слову актриса, которая в последнее время старательно скрывалась от прессы, продемонстрировала на премьере радостные новости: она находится в положении и ждет третьего ребенка.

Софья Эрнст

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Светлана Устинова и Илья Стюарт Юлия Барановская Владимир Меньшов и Вера Алентова

О том, каким получился взгляд Андрея Кравчука на события двухсотлетней давности, мы сможем узнать уже совсем скоро: картина «Союз спасения» выходит в российский прокат 26 декабря. Кстати, совсем скоро на HELLO.RU появится интервью с одним из участников актерского состава картины: Ивано Янковским. Не отключайтесь!

Виктория Андреянова и Александр и Екатерина Стриженовы Анна Исаева Марина и Валентин Юдашкины

Игорь Гаранин Дмитрий и Полина Дибровы Карен Шахназаров Юрий Николаев

Премьера «Союза спасения»

Премьера «Союза спасения»

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