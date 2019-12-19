Медики назвали ТОП-3 самых полезных соков для мужского здоровья

Соки являются настоящим кладезем витаминов и минералов для человеческого организма. Медики назвали ТОП-3 самых полезных напитков для мужского здоровья.

Первым в списке оказался гранатовый лимонад, оказывающий благоприятное влияние на потенцию. Расслабление кровеносных сосудов и воздействие на окись азота положительно сказывается на длительности эрекции. В таком соке присутствуют полезные витамины A, C, B1, B2 и B6, а также калий, железо, магний и фосфор. Стоит отметить и тыквенный напиток с большим содержанием цинка, повышающего уровень тестостерона. Арбузная жидкость не только утоляет жажду, но еще ее используется при хронических недугах.

Большую ценность для мужского здоровья представляет фреш из сельдерея, также вошедший в ТОП-3. Медики советуют пить его при проблемах с ЖКТ и мочекаменных заболеваниях. Пить лимонады нужно за час до приема пищи, ведь в случае их совмещения с едой эффект будет минимален.

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