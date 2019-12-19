Любовь Успенская повредила ребро шваброй на съемках нового клипа

19.12.2019, 1:04, Разное

Известная российская певица, королева шансона Любовь Успенская призналась, что недавно на съемках нового клипа повредила себе ребро. Как оказалось, знаменитость готовится представить видеоработу на песню «Люба всегда права».
Как отметила 65-летняя Любовь Успенская, съемочная команда не стала прерывать рабочий процесс, однако певица заработала себе ушиб. Уже в скором времени знаменитость готовится представить свою новую композицию под названием «люба всегда права».
«Я, знаете ли, дорогая уборщица. Так старательно мыла полы, что шваброй задела ребро и заработала ушиб. Это уже вторая моя роль подобного характера. Только не дай Бог, чтобы люди поверили, что я на самом деле уборщица», — поделилась исполнительница.
Любовь Успенская подчеркнула, клипе она предстанет с минимальным количеством косметики, а скрывать возрастные изменения не стала специально, ради искусства.



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