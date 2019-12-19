Какие подводные камни шоу Рудковской несет для семьи

Знаменитая певица Alessia Voice рассказала, что думает о проекте продюсера. По ее словам, программа должна получиться весьма любопытной для зрителя.

«Мне нравится шоу «Keeping Up with the Kardashians» о семье Кардашьян, а так как за основу «ЯнаСупер» взята концепция именно этого шоу, то вероятно получится интересно. Не могу дать точную оценку, ведь я еще не видела ни одной серии, да и о вкусах не спорят, у всех они разные, но если Яна была искренней, то думаю, что этот проект будет развиваться», – высказалась артистка.

Она также заметила, что проект поможет семье Рудковской и Плющенко открыться с другой стороны. В последнее время, в прессе всплывает самая разнообразная информация, однако вряд ли сплетни и слухи о знаменитой чете полностью соответствуют действительности.

«Большинство знает чету Плющенко-Рудковской очень поверхностно и судят о них по той информации, которая появляется в СМИ и соц.сетях. А после шоу, увидев не только внешнюю оболочку, но и то, что происходит внутри, сможет лучше понять их», – заметила девушка.

Также

Alessia Voiceрассказала и о подводных камнях в шоу: «Относительно неудобств, которые проект может доставить семье и в частности детям, могу сказать, что это явно не нам судить, потому что скорее всего, участие в шоу было обоюдным решением. Как бы там ни было, желаю проекту успехов».

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Публикация от Яна Рудковская (@rudkovskayateam) 4 Дек 2019 в 12:22 PST

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