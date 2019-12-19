Росгвардия оценила ущерб от летних митингов вдвое меньше суммы исков прокуратуры к оппозиции

Представитель Росгвардии на заседании в Черемушкинском суде Москвы оценил сумму ущерба от несогласованных летних митингов в 2,3 миллиона рублей, передает корреспондент радиостанции Business FM. При этом столичная прокуратура требует взыскать с оппозиционеров в пользу ведомства почти пять миллионов.

Ущерб за 27 июля Росгвардия оценила в 1 миллион 261 тысячу рублей (вместо заявленных в иске прокуратуры 2,56 миллиона), а за 3 августа — в 1 млн 107 тысяч рублей (вместо 2,38 миллиона). Прокуратура пока что не объявляла о снижении суммы претензий — это могут сделать на следующем заседании, которое было назначено на 15 января.

Снижение суммы ущерба представитель Росгвардии на заседании 18 декабря объяснил тем, что некоторые из росгвардейцев отказались от выплаты им компенсации за выход на работу и взяли выходной.

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Прокуратура обосновывала сумму иска тем, что Росгвардии для обеспечения порядка пришлось привлечь «дополнительные силы»: помимо компенсаций для работников, им также пришлось тратить лишнее топливо. СМИ отмечали, что на заявленное ими количество горючего можно было бы несколько раз объехать Землю по экватору.

Источник: Новая газета

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