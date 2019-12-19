Путин проведет большую пресс-конференцию

Президент РФ Владимир Путин в полдень четверга, 19 декабря, соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию. Она станет для Путина пятнадцатой, начиная с 2001 года.

Глава государства начал готовиться к пресс-конференции заблаговременно. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, для этого президент общался с министрами, вице-премьерами, руководителями федеральных агентств – актуализировал весь массив информации о социально-экономическом положении в стране, передает ТАСС.

Нынешняя конференция вновь побила рекорд по числу аккредитованных на нее журналистов – 1 тыс. 895 человек. В прошлом году в ЦМТ собрались 1 тыс. 702 журналиста. Причем большая часть журналистов приедет из регионов, в списке также много представителей федеральных и зарубежных средств массовой информации.

С 2001 года Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра – с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

Самой короткой по времени – 1 час 35 минут – была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самой продолжительной – 4 часа 40 минут – пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года, каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов.

В последние годы масштабные встречи Путина с журналистами проходят в декабре и фактически подводят итоги года. Президент не ограничивает прессу ни по тематике задаваемых вопросов, ни по времени общения, однако приоритет отдает российским СМИ, причем региональным.

В Кремле ранее отмечали, что большие пресс-конференции российского лидера – «это беспрецедентный формат», так как «в мире мало кто устраивает подобные сессии общения с журналистами». Дмитрий Песков подчеркивал, что «отсутствие какой-либо режиссуры тут налицо».

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР). Перевод пресс-конференции будет осуществляться на английский, французский и немецкий языки.





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