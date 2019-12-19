Актер Алексей Панин обрушился нецензурной бранью на таксиста в Петербурге

Известный российский актер Алексей Панин приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в шоу одного из блогеров. Однако по дороге на съемки звезде не понравилось отношение к нему таксиста, на что он молчать не стал и обрушился на житель нецензурной бранью.
алексей Панин в итоге предложил таксисту обратиться в полицию и там описать все произошедшее, а сам разговор проходил на повышенных тонах. 42-летний актер не сдерживал себя, переходя на нецензурную лексику, а также якобы словам рычаг коробки передач в чужой машине. Что именно стало причиной конфликта между двумя мужчинами, пока неизвестно.
Прежде Алексей Панин отмечал, что в Северной столице он пережил немало невзгод. Тяжелее всего звезде было во время отсутствия в его жизни дочери Нюси. Без нее отец провел целый год и потратил на поиски наследницы много сил, делился российский актер.
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