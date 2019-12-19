«Ипотечный замок»: Беременная Ида Галич переехала в новый дом

Блогер и телеведущая Ида Галич показала на своей странице в Instagram новый особняк, где знаменитость будет жить вместе с мужем Аланом Басиевым и ребенком, как известно, влюбленные вскоре ожидают рождение первенца. В подписи звезда отметила, что замок они взяли в ипотеку.
Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева в мае 2018 года. На шикарной свадьбе звезды побывали многие знаменитости, в том числе и блогер Анастасия Ивлеева, которая ради этой даты отложила все свои дела. Молодожены уделили большое внимание оформлению интерьера свадебного зала, а невеста в течение вечера появилась перед гостями в четырех нарядах.
Позже стало известно, что Ида Галич и ее возлюбленный ожидают рождение первенца, а в программе Регины Тодоренко знаменитость признавалась, что на первых месяцах ее мучили тошнота и слабость. Однако будущая мама с радостью отмечала, что еще до того, как тест показал положительный результат, чувствовала в себе зарождение малыша.
Теперь же беременная Ида Галич решила порадовать поклонников снимком своего нового жилья. Как оказалось, жить влюбленные будут в похожем на замок особняке. В подписи блогер отметила, что если девушка не родилась принцессой, это не значит, что у нее не будет своего замка, добавив, что особняк они взяли в ипотеку.
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