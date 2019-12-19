Александр Серов разругался с дочерью

Певец Александр Серов признался, что поссорился со своей дочерью Мишель, в которой до этого просто души не чаял. Теперь же исполнитель просит не напоминать ему о наследнице, ведь даже слышать о ней он ничего не хочет.

Певец Александр Серов во всем поддерживал свою дочь Мишель, в том числе и в ее желании стать певицей, заниматься творчеством. Однако с недавнего времени певец даже слышать о наследнице не хочет, хотя причину конфликта не разглашает. Мишель, в свою очередь, признается, отец всегда старается дать ей совет, наставление, возможно, она выводит его из себя своими выходками.

Однако именно Александр Серов всегда поддерживал ее, отмечает звезда, возможно, он просто хочет добра дочери, но она, как замужняя женщина, уже не слушает его советы. Дочь артиста тоже не отвечает на вопросы по поводу причины ссоры, но добавляет, ее творчество исполнитель всегда оценивал объективно, а не предвзято.

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