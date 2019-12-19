Мнение: Издание «Новая газета» дезинформирует общество ложными публикациями

Нас везде обманывают: или сомнительные СМИ, или скользкие газетёнки. И вот он, казалось бы, свет в конце тоннеля – убедительный источник с солидным контентом. Так думали многие, пока наружу не вылезла вся грязная подноготная издательства «Новой газеты», известного своей оппозиционной либерально-демократичной направленностью.



«НГ» существует с 1993 года и уже тогда, среди великого множества изданий, они умудрились выделиться отсутствием какого-либо качества и правдивости информации. Яркий заголовок, где Россия выступает в качестве «всемирного зла» — вот то, на что всегда были и будут ориентироваться в «Новой Газете». Надо признать, получается у них это с каждым разом криво, и очередное расследование придаётся огласке. Правда, за счёт скандала из-за распространения лживых сведений.

То, что издательство пытается любыми силами привлечь к себе внимания – сомнений не остаётся. Взять, к примеру, 2017 год. Журналисты, парируя тем, что «выполняют свой гражданский долг», решили примкнуть к острой на тот момент теме – программе переселения из пятиэтажек в Москве. Редактор отдела политики Кирилл Мартынов рьяно утверждал, что вся программа была якобы специально внесена за год до президентских выборов для того, чтобы в дальнейшем это могло нести позитивный характер правления Путина. Какие-либо аргументы у Мартынова отсутствовали, и всё это больше напоминало очередную провокацию с целью дискредитировать власть. А если кратко резюмировать всё то, о чем кричало «НГ», то звучит это примерно так:

«Столица превратится в аморфный и однообразный мегаполис. Какой после этого станет Москва, неясно, но она точно не будет прежней».

Может, еще пещерный образ жизни в пример приведём?

Скандал с Москвой никому по душе не пришёлся, и журналисты-либералы решили обратить на себя внимание весьма неожиданным способом: ЛГБТ и всё, что с ними связано. Правда, для обсуждения подобного рода темы решили выбрать, не побоюсь этого слова, самую темпераментную республику РФ – Чечню.



Чересчур поверившее в себя и собственные силы издательство опубликовало материал, в котором говорится о массовых пытках, задержаниях и убийствах мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Что, конечно, не пришлось по нраву и чеченскому народу, и местным властям. Министр по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров назвал три условия, которые должен был выполнить весь коллектив «Новой газеты», чтобы остановить уже вовсю разгоревшийся скандал. Одним из них было публичное признание в своей лжи.

Но кто же стоит за финансированием очевидной русофобии? Началось всё в 2014 году, когда за год сбитый малазийский Boeing упоминался в публикациях «НГ» более, чем сто раз. Так, очередной выпуск с извинениями на голландском языке «за сбитый пророссийскими террористами», вышел в том же году. Заголовок «Прости нас, Голландия» был продублирован и на сайте крупнейшей ежедневной газеты Нидерландов De Telegraaf.



В своих последующих материалах редакция «НГ» не раз ссылалась на голландские источники, тем самым ставя под удар свои «справедливые» намерения и профессионализм.

Кроме того, установлена взаимосвязь между издательством и Михаилом Ходорковским, так как Дмитрий Муратов, главный редактор «НГ», находится в прямом подчинении у олигарха.



Тот, в свою очередь, полностью контролирует редакционную политику издания, а связано это с тем, что Муратов является одним из руководителей «Justice for Journalists» — фонда международных расследований преступлений против журналистов, курирует который всё тот же Ходорковский. Олигарх не скрывает, что выделил на «Новую газету» «из собственного кошелька» уже более 5 миллионов долларов. И, если раньше все эти махинации проводились с целью защитить журналистов, то теперь это превратилось в финансирование очередного лживого источника, который продолжает водить население за нос.

И подобных казусов, в которые из раза в раз попадает «Новая газета», действительно много. Что самое странное, бессовестных журналистов не пугают ни выговоры, ни человеческие мольбы о прекращении возбуждения социальной и национальной розни. И это страшно, ведь к подобным нечистоплотным СМИ прислушиваются и делают выводы, чаще всего, ложные.

Источник: Теория элит

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