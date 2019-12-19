Мнение: Рост ваших реальных располагаемых доходов увеличился в 4 раза!

19.12.2019, 0:13, Разное

(Сообщение минэкономразвития — pdf (http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/93488774-c41b-4e7e-afd6-fad0347d84d4/191218_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=93488774-c41b-4e7e-afd6-fad0347d84d4))

Ура! Выходим из кризиса?

Увы, нет.

Наши доходы в 2019 году никак не изменились, а весь пересмотр роста с 0,2% до 0,8% за 9 месяцев 2019 (по сравнению с тем же периодом 2018) произошел за счет пересмотра базы. Причем, так хитро, что итоговая цифра за 2018 год не изменилась.

Это значит, что Росстат перенес часть доходов с первых 3 кварталов 2018 на 4-й. Занизив данные за первые 3 квартала, он тем самым получил искомую цифру ускорения роста в 2019.

Ну да, реальные доходы ускорились, не потому что выросли зарплаты, пенсии или снизились цены, а всего лишь из-за игр со статистикой…

Вам интересно, что Росстат будет делать в 4-м квартале?

Ведь там база автоматически завышена, и будет провал по реальным доходам в 2019-м. Но:

1. Это будет еще через 3 месяца, а
2. Он еще раз пересмотрит базу 😄

Но задание президента по росту реальных доходов населения будет выполнено!

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Источник: СерпомПо



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