Экс-сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского» приговорили к 22 и 14 годам соответственно за госизмену

Бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и начальника отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова приговорили к 22 и 14 годам колонии соответственно. 17 декабря Верховный суд России признал приговор Московского окружного военного суда от 26 февраля законным, пишет ТАСС.

Мужчин признали виновными в госизмене. По версии следствия, они передавали США информацию, которая представляет собой государственную тайну.

Агентство отмечает, что с Михайлова сняли дополнительное наказание в виде ограничения свободы, которое должно было быть наложено на него после выхода из колонии. Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Михайлова оштрафовали на 400 тыс. руб., а Стоянова – на 150 тыс. руб. Бывшего сотрудника ФСБ лишили воинского звания полковника запаса и ряда государственных наград.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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