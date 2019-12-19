Экс-сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского» приговорили к 22 и 14 годам соответственно за госизмену

19.12.2019, 0:06, Новости дня

Бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и начальника отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова приговорили к 22 и 14 годам колонии соответственно. 17 декабря Верховный суд России признал приговор Московского окружного военного суда от 26 февраля законным, пишет ТАСС.

Мужчин признали виновными в госизмене. По версии следствия, они передавали США информацию, которая представляет собой государственную тайну.

Агентство отмечает, что с Михайлова сняли дополнительное наказание в виде ограничения свободы, которое должно было быть наложено на него после выхода из колонии. Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Михайлова оштрафовали на 400 тыс. руб., а Стоянова – на 150 тыс. руб. Бывшего сотрудника ФСБ лишили воинского звания полковника запаса и ряда государственных наград.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Доброе утро. Скажите, а зачем многие женщины так себя уродуют? Вот в чём цимес женщине выглядеть как Епифанцев какой-нибудь? Или они скрытые лесбиянки и хотят таким образом красоваться перед женщинами? Или это наступает описанное у Бушкова в «Анастасии» будущее, когда мужчины и женщины поменялись местами и слово «женственность» стало обозначать брутальную внешность и мощное сложение? […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика