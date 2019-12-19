Экс-сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского» приговорили к 22 и 14 годам соответственно за госизмену

Бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и начальника отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова приговорили к 22 и 14 годам колонии соответственно. 17 декабря Верховный суд России признал приговор Московского окружного военного суда от 26 февраля законным, пишет ТАСС.
Мужчин признали виновными в госизмене. По версии следствия, они передавали США информацию, которая представляет собой государственную тайну.
Агентство отмечает, что с Михайлова сняли дополнительное наказание в виде ограничения свободы, которое должно было быть наложено на него после выхода из колонии. Заседание суда прошло в закрытом режиме.
Михайлова оштрафовали на 400 тыс. руб., а Стоянова – на 150 тыс. руб. Бывшего сотрудника ФСБ лишили воинского звания полковника запаса и ряда государственных наград.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Доброе утро. Скажите, а зачем многие женщины так себя уродуют? Вот в чём цимес женщине выглядеть как Епифанцев какой-нибудь? Или они скрытые лесбиянки и хотят таким образом красоваться перед женщинами? Или это наступает описанное у Бушкова в «Анастасии» будущее, когда мужчины и женщины поменялись местами и слово «женственность» стало обозначать брутальную внешность и мощное сложение? […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Бактериям паутина не по зубам / 5 ноября
- Мнение: В Казани применили опыт Януковича? / 16 декабря
- Мнение: Готхард Хейнрици. Война на уничтожение / 16 ноября
- Врачи сообщили о предупреждающих сигналах перед внезапной остановкой сердца / 9 декабря
- Госдепартамент США через суд обязали опубликовать материалы об отношениях с Украиной / 24 октября
- Ольга Кабо показала фото в купальнике с экстремальным декольте / 29 октября
- Мнение: Лукашенко грозит «неприемлемым ущербом»: что это означает на самом деле / 1 ноября
- Гренландия: сколько стоит сделка с дьяволом? / 8 ноября