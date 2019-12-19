«Беспредел»: новость с Крымского моста добила отчаявшихся людей

Больше всех железную дорогу ждали жители Крыма. После ввода автомобильной части моста транспортная доступность полуострова значительно улучшилась. А запуск железной дороги по Крымскому мосту окончательно интегрирует полуостров в Россию.

В Крыму радость, на Украине – паника и отчаяние. Некоторые «доброжелатели» с Незалежной изо всех сил надеялись, что переправа не будет построена. Их уверенность подогревали сомнительные эксперты, без устали вещавшие про плохие почвы, грязевые вулканы и прочие ужасы, грозящие Крымскому мосту.

До запуска поездов остается несколько дней, и украинцы начали болезненное прощание с иллюзиями. Не выдержали местные журналисты: те, кто пять лет уверял сограждан, что Россия надорвется на масштабном проекте и никогда не построит Крымский мост.

Датой окончания возведения переправы можно считать 18 декабря 2019 года. В этот день Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность Крымского моста. «Объект построен и соответствует проектной документации», – сказано в сообщении ведомства.

Украинские журналисты впали в уныние. Так, издание «Обозреватель», известное предвзятостью в освещении событий на полуострове, не нашло ничего лучше, как назвать произошедшее «беспределом». «Крымский мост: оккупанты заявили о новом беспределе» – материал с таким заголовком вышел на портале.

Железнодорожное сообщение через Керченский пролив начнется 23 декабря. В путь отправится поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь. Затем на маршрут выйдет состав из Москвы в Симферополь. Крымский мост встретит пассажиров эффектной иллюминацией и огромным граффити с изображением строителя, пса Цыгана и символа переправы – рыжего кота Мостика.

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