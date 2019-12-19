Сенаторы США пригрозили «роковыми санкциями» за «Северный поток – 2»

Сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон опубликовали открытое письмо Эдварду Хирема, главе швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб для «Северного потока – 2».
В послании сенаторы предупреждают компанию, что ее ждут «сокрушительные и потенциально роковые санкции», если она не прекратит работу над «Северным потоком – 2», передает ТАСС.
Указано, что компания рискует «существенно снизить стоимость своих акций и разрушить финансовую жизнеспособность», если продолжит заниматься этим проектом.
Во вторник сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который начался 1 октября. Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправился на подпись президенту США Дональду Трампу.
Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на мнение экспертов писала, что жертвой санкций могут пасть будущие российские проекты в данной сфере.
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