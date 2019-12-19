Мощный смартфон Huawei Y9s можно купить в России за 18 тысяч рублей

19.12.2019, 0:04, Разное

Представленный месяц назад Huawei Y9s появился на рынках в России. Смартфон с мощным процессором можно купить почти за 18 тысяч рублей.
Гаджет уже есть в наличии в официальных онлайн-сервисах корпорации, однако пока что без возможности приобретения. Разработчики оснастили новый Y9s мощным процессором SoC Kirin 710F и дисплеем на 6,59 дюймов с технологией Eye Comfort. В модель также установлена 16-мегапиксельная селфи-камера, находящаяся в выезжающем модуле, тройная основная и зарядка с мощностью 10 Вт. Huawei может похвастаться 6 Гб ОЗУ и 128 Гб флэш-памяти. Аккумулятор смартфона представлен с мощностью 4000 мАч.

Примерно за 18 тысяч рублей поклонники марки получат дисплей с тонкими рамками. В РФ новый Huawei можно приобрести в черном и светло-голубом цветах.



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