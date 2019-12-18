Как «Дружба» глотнула смертельного яду

Сегодня агентство Reuters опубликовало расследование, открывающее обстоятельства отравления и вынужденной остановки самого длинного нефтепровода России- «Дружба».

Вещество, которое было обнаружено в загрязненной нефти, отправляемой на Запад, называется тетрахлорид углерода. Это не просто загрязнитель, это — смертельный яд, сродни боевым отравляющим веществам

Два отдельных испытания, проведенные двумя разными компаниями — нефтеперерабатывающей компанией Европейского Союза и международной нефтеторговой фирмой, которые сообщили агентству Reuters, что они невольно покупали загрязненную нефть из трубопровода, — дали почти одинаковые результаты: вещество, которое остановило в апреле один из самых длинных нефтепроводов России, — тетрахлорид углерода, смертоносное химическое вещество, подлежащее строгому контролю в соответствии с международным соглашением.

АК «Транснефть» сообщила в июне, что в трубопровод поступило от 200 до 300 тонн неназванного загрязнителя, но с тех пор не опубликовала никакой дополнительной информации по этому вопросу.

Что такое тетрахлорид углерода?

Тетрахлорид углерода широко использовался в прошлом для производства хладагентов, материалов для пожаротушения и чистящих средств.

После вступления в силу в 1989 году Монреальского протокола — международного соглашения об ограничении использования озоноразрушающих веществ — его производство резко сократилось.

В соответствии с протоколом, ратифицированным каждой страной, правительства несут ответственность за контроль производства определенных химических веществ, а их соблюдение контролируется Секретариатом Программы ООН по окружающей среде по озону.

Тем не менее, четыре нефтяных трейдера в Татарстане и Самарской области, где, по словам властей, загрязненная нефть попала в нефтепровод «Дружба», сообщили агентству Reuters, что они регулярно получают тетрахлорид углерода для перевалки более дорогих нефтепродуктов.

Оказалось, что производители химического вещества, чтобы избежать расходов по утилизации очень опасного соединения, очень дешево продают его третьим лицам на вывоз с предприятий.

Получив смертельный яд, посредники (явно не без участия работников трубопровода) заливают его в «Дружбу», превращая таким образом опасные отходы в драгоценные баррели нефти.

Вероятно, этот убийственный гешефт продолжался много лет, пока у отравителей не снесло крышу от жадности и они не перешли пределы.

В России работает всего два завода по производству тетрахлорида углерода. Это — Химпром, принадлежащий Группе Оргсинтез, в Чувашской области, и Галополимер в Кирово-Чепецке.

В каждом случае отходы, содержащие тетрахлорид углерода, подлежат сжиганию и не могут быть куплены или проданы без гарантии их переработки или уничтожения в соответствии с российским законодательством и условиями Монреальского протокола.

Однако, по словам пяти местных трейдеров, отходы, содержащие тетрахлорид углерода, не уничтожаются, а регулярно перевозятся по территории России в поездах и автоцистернах для неустановленных клиентов, подводит итог расследования агентство.

Остается лишь признать, что методы мелкого российского хозяйственного криминала остаются неизменными с давних времен: чтоб унести домой ящик консервов, сжигают продовольственный склад.

Ради того, чтоб украсть 300 тонн сырой нефти, преступники отравили смертельным ядом 5 миллионов тонн.

Вероятно, они заработали на этом около 100 000 долларов.

Россия же потеряла не менее одного миллиарда долларов и европейский имидж надежного поставщика.

Борис Фельдман

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