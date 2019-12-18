Контактная группа в Минске пока не достигла прогресса в переговорах по обмену удерживаемыми лицами – Пристайко

18 декабря в Минске участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пока не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Об этом телеканалу «Украина 24» сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

«Что я вижу на сегодня: к сожалению, об обновлении списков в другой подгруппе договориться не удалось. Я вижу сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса», – отметил министр.

Пристайко уточнил, что речь идет о переговорах, которые проходят 18 декабря в Минске.

Он добавил, что в трехсторонней контактной группе и дальше пытаются договориться об обмене.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена домой могут вернуться 72 украинца.

Глава российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, входящий в окружение помощника президента России Владислава Суркова, 9 декабря анонсировал обмен в формате «всех на всех» до конца года. Так называемый уполномоченный по правам человека в террористической «ДНР» Дарья Морозова подтвердила договоренности с украинской стороной по поводу обмена удерживаемыми лицами. По ее словам, Киев включил в список на обмен 88 «сторонников ДНР», удерживаемых на территории Украины. Боевики, в свою очередь, подтвердили украинской стороне список из 53 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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