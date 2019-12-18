Мнение: Тонкий троллинг от Генштаба РФ.

Обычно, когда выступают политики и, особенно, дипломаты, всё время приходится искать скрытый смысл, зачастую спрятанный глубоко между строк. Отсюда веер интерпретаций, иногда с прямо противоположным смыслом.
Совсем иначе с военными, умеющими безэмоционально говорить то, что надо и не произносить слов-паразитов.
Валерий Герасимов, глава Генштаба ВС РФ, брифинг для военных атташе иностранных государств 17.12.19.:
«Северный Морской Путь — исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация (России — авт.). Необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет».
Само собой, несмотря на то, что вопрос о Северном морском пути прозвучал от японского военного, ответ был адресован, в первую очередь делегации НАТО.
P.S.: По понятными причинам в публичное пространство попадает не вся информация, даже если она открытая. Вот и в этот раз организаторы брифинга, сразу по окончании выступления начальника Генштаба, предложили гостям не сильно расстраиваться и прослушать духоподъёмную песню о блестящих потенциальных перспективах взаимоотношений ВС РФ и НАТО в Арктике:
На трибунах становится тише,
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, наш ласковый НАТО,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Не грусти, улыбнись на прощание,
Вспоминай эти дни, вспоминай,
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи нам всем пожелай.
Пожелаем друг другу успеха
И добра, и любви без конца,
Европейское звонкое эхо
Остается в стихах и в сердцах.
До свиданья, Брюссель, до свидания,
Европейская сказка, прощай,
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи друзьям пожелай.
И Припев, все вместе:
Расстаются друзья,
Остается в сердце нежность,
Будем песню беречь,
До свиданья, до новых встреч.
Александр Дубровский
Источник: Конт
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