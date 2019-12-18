Мнение: Тонкий троллинг от Генштаба РФ.

Обычно, когда выступают политики и, особенно, дипломаты, всё время приходится искать скрытый смысл, зачастую спрятанный глубоко между строк. Отсюда веер интерпретаций, иногда с прямо противоположным смыслом.

Совсем иначе с военными, умеющими безэмоционально говорить то, что надо и не произносить слов-паразитов.

Валерий Герасимов , глава Генштаба ВС РФ, брифинг для военных атташе иностранных государств 17.12.19.:

«Северный Морской Путь — исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация (России — авт.). Необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет».

Само собой, несмотря на то, что вопрос о Северном морском пути прозвучал от японского военного, ответ был адресован, в первую очередь делегации НАТО.

P.S.: По понятными причинам в публичное пространство попадает не вся информация, даже если она открытая. Вот и в этот раз организаторы брифинга, сразу по окончании выступления начальника Генштаба, предложили гостям не сильно расстраиваться и прослушать духоподъёмную песню о блестящих потенциальных перспективах взаимоотношений ВС РФ и НАТО в Арктике:

На трибунах становится тише,

Тает быстрое время чудес,

До свиданья, наш ласковый НАТО,

Возвращайся в свой сказочный лес.

Не грусти, улыбнись на прощание,

Вспоминай эти дни, вспоминай,

Пожелай исполненья желаний,

Новой встречи нам всем пожелай.

Пожелаем друг другу успеха

И добра, и любви без конца,

Европейское звонкое эхо

Остается в стихах и в сердцах.

До свиданья, Брюссель, до свидания,

Европейская сказка, прощай,

Пожелай исполненья желаний,

Новой встречи друзьям пожелай.

И Припев, все вместе:

Расстаются друзья,

Остается в сердце нежность,

Будем песню беречь,

До свиданья, до новых встреч.

Александр Дубровский

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Приемная дочь телеведущего, которую жена шоумена – Наталья Кикнадзе – родила, еще будучи в первом браке, стала уже совсем взрослой и самостоятельной. Сейчас Эрике 19 лет, но она уже живет вдалеке от родителей. Юная красавица учится в Нью-Йорке, куда уехала два года назад, а теперь показала, что созрела и для более важных решений. Так Эрика […]