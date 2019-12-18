Мнение: «Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".
"В математике есть такая концепция — непрерывно стремится к нулю с каждой минутой. Но надеемся на лучшее", — сказал Коболев в ходе дискуссии на тему создания нового украинского оператора газотранспортной системы, которую транслировали на странице "Нафтогаза" в Facebook.
Он также сообщил, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины должна 26 декабря завершить сертификацию оператора и утвердить тарифы на транспортировку газа.
По словам Коболева, 1 января 2020 года должны быть подписаны акты, которые переведут активы и акции нового оператора из группы "Нафтогаз" в ведение Минфина и компании Магистральные газопроводы Украины.
Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза накануне признал, что создание независимого оператора ГТС на Украине завершено.
Выделение этой структуры из "Нафтогаза" и ее сертификация было одним из условий Еврокомиссии для подписания нового контракта на транзит газа по европейским правилам.
https://ria.ru/20191218/156254…
Источник: Конт
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