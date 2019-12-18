Глюкозу и Волочкову столкнули лбами

Обнажение тела практически во все времена считалось постыдным занятием. Тем не менее, многие психологи говорят, что это самый простой способ привлечь внимание к своей персоне, и у кого-то это действительно получается. Однако реакция может быть разной – как положительной, так и совершенно противоположной. Участник шоу «Песни» на телеканале ТНТ Павел Руденко поделился своей точкой зрения.

«Я считаю, что раздеваться – это классно. Особенно, если есть, что показать. Но все должно быть уместно. И своевременно. Что так получается у первой – Глюкозы. И не всегда получается у второй», – высказалась медиаперсона. Он подчеркнул, что у обеих звезд отечественного шоу-бизнеса имеется ряд преимуществ, однако у них совершенно разные публичные образы.

Если к Глюкозе привыкли как к поп-певице, которая нередко выступает в коротких нарядах и не стесняется демонстрировать достоинства своей фигуры, то к Анастасии у публики такой привычки нет. Многие знают и помнят ее именно как балерину, выступавшую в одном из старейших театров России.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 15 Ноя 2019 в 1:39 PST

Роль играет и тот факт, что Глюкоза замужем, а об избраннике Волочковой ничего не известно. Это тоже подогревает сплетни и дает злопыхателям плодородную почву для оскорблений.

«Замечу также, что за спиной Волочковой есть сложившийся имидж Прима-балерины Большого театра. А таким артисткам негоже раздеваться в нашей стране. Никак. Никогда. И нигде», – подытожил Павел.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) 5 Ноя 2019 в 11:33 PST

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