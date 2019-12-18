«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в «Эль-Класико»

18.12.2019, 23:42, Новости дня

18 декабря «Барселона» и «Реал» на стадионе «Камп Ноу» провели перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Поединок завершился вничью 0:0.

«Реал» нанес 16 ударов по воротам, четыре из них – в створ, у «Барселоны» девять ударов, два из них пришлись на рамку ворот.

Изначально матч 10-го тура должен был состояться 26 октября, но был перенесен из-за протестов в Каталонии.

После этого поединка обе команды имеют по 36 очков, «Барселона» находится на первом месте в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

В следующем туре каталонская команда примет «Алавес» на своем поле, а «Реал» встретится с «Атлетиком» на «Сантьяго Бернабеу».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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