Мнение: Так закалялся Сталин

Прекрасное на канале иностранных агентов из "Мемориала".

Некий "поэт" Александр Дельфинов решил возвысить свой голос против роста популярности Сталина в российском обществе.

Вот примерно так выглядит современный антисталинизм. Видео очень показательное и уже само по себе служит лучшей рекламой товарища Сталина. Рекомендую к распространению для демонстрации лица современного антисталинизма в целом и "Мемориала" в частности.

Источник: Colonel Cassad

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