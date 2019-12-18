Мнение: Так закалялся Сталин

18.12.2019, 23:40, Разное

Прекрасное на канале иностранных агентов из "Мемориала".
Некий "поэт" Александр Дельфинов решил возвысить свой голос против роста популярности Сталина в российском обществе.

Вот примерно так выглядит современный антисталинизм. Видео очень показательное и уже само по себе служит лучшей рекламой товарища Сталина. Рекомендую к распространению для демонстрации лица современного антисталинизма в целом и "Мемориала" в частности.

Источник: Colonel Cassad



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