Мнение: Так закалялся Сталин

Прекрасное на канале иностранных агентов из "Мемориала".
Некий "поэт" Александр Дельфинов решил возвысить свой голос против роста популярности Сталина в российском обществе.
Вот примерно так выглядит современный антисталинизм. Видео очень показательное и уже само по себе служит лучшей рекламой товарища Сталина. Рекомендую к распространению для демонстрации лица современного антисталинизма в целом и "Мемориала" в частности.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: О ходе рассмотрения дела клоачного Гусейнова в жерновах российской бюрократии.Все находится на уровне рассмотрения обращения, чем теперь займется Центр противодействия экстремизму. Источник: Colonel Cassad
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