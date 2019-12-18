У собак обнаружены способности, похожие на человеческие

Научные специалисты рассказали, что все собаки могут предположительно понимать счет. Ранее считалось, что данной способностью обладают лишь обезьяны, рыбы, пчелы и только дрессированные собаки.
Способность быстро вести счет известна как «система приблизительных чисел». Несмотря на огромное количество проведенных исследований на данную тему, эксперты все же не могли однозначно определить, является ли эта способность врожденной или приобретенной. Изучить вопрос снова принялись ученые из Университета Эмори, которые собрали 11 пород разных собак. Они хотели понять, существует ли связь между мозговой активностью и восприятием чисел. Результаты проведенного исследования и ряда экспериментов показали, что существующие данные были не совсем точными.
Оказалось, что собаки могут обращать больше внимания на количество предметов, а не на их размер.
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