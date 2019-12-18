Киев назвал желающие присоединиться к «нормандскому формату» страны

Принимать участие в переговорах в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) желают также Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Пристайко в эфире телеканала «Украина 24» сообщил, что «несмотря на сложность и малую результативность» переговоров в «нормандском формате», в них хотят принимать участие США и Великобритания, а также еще ряд стран.
«У нас есть очень большое желание и поддержка со стороны Канады. У нас есть такое же желание и поддержка со стороны Польши. Неоднократно проявляла интерес Европейская комиссия», – приводит его слова РИА «Новости».
Пристайко уточнил, что все они «высказывают официальное желание» к участию в переговорах.
Киев уже не раз выражал желание присоединить к «нормандской четверке» США. В начале декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что якобы идут дискуссии о расширении «нормандского формата», при этом не уточнив, предполагается ли сделать это за счет Вашингтона.
В Москве отмечали, что на тему расширения «нормандского формата» никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей не ведется.
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