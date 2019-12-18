Киевляне назвали самые большие успехи мэра Кличко — опрос

Совершеннолетние киевляне ответили на вопрос, с какими сферами связаны самые большие успехи мэра столицы Виталия Кличко. Результаты опроса Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала 18 декабря.

38% опрошенных считают, что это – парки и скверы. 22% киевлян отдали голос за качество дорог, а 21% граждан – за зоны отдыха.

Среди других вариантов результаты распределились следующим образом:

наличие мест для занятия спортом – 20%;

уличное освещение – 16%;

качество и доступность общественного транспорта –9%;

тротуары и придомовая территория – 9%;

образовательные учреждения – 7%

качество жилищно-коммунальных услуг – 5%;

сбор и утилизация мусора – 5%;

ничего из перечисленного – 16%;

сложно ответить – 12%;

нет ответа – 5%.

Остальные позиции набрали менее 5% голосов опрошенных.

Главные успехи Кличко. Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 12-го по 16 декабря в Киеве, аудитория – люди от 18 лет и старше, они были опрошены методом личного формализованного интервью. Выборочная совокупность – 1 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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