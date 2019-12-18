Киевляне назвали самые большие успехи мэра Кличко — опрос

Совершеннолетние киевляне ответили на вопрос, с какими сферами связаны самые большие успехи мэра столицы Виталия Кличко. Результаты опроса Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала 18 декабря.
38% опрошенных считают, что это – парки и скверы. 22% киевлян отдали голос за качество дорог, а 21% граждан – за зоны отдыха.
Среди других вариантов результаты распределились следующим образом:
наличие мест для занятия спортом – 20%;
уличное освещение – 16%;
качество и доступность общественного транспорта –9%;
тротуары и придомовая территория – 9%;
образовательные учреждения – 7%
качество жилищно-коммунальных услуг – 5%;
сбор и утилизация мусора – 5%;
ничего из перечисленного – 16%;
сложно ответить – 12%;
нет ответа – 5%.
Остальные позиции набрали менее 5% голосов опрошенных.
Главные успехи Кличко. Инфографика: ratinggroup.ua
Опрос проводился с 12-го по 16 декабря в Киеве, аудитория – люди от 18 лет и старше, они были опрошены методом личного формализованного интервью. Выборочная совокупность – 1 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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