Известно, как люди живут с одной половиной мозга

Научные специалисты провели исследование, в рамках которого сделали снимки МРТ людей, живущих с одной половиной мозга. Полученные данные позволили им объяснить аномалию, которая все же не мешает людям нормально жить.

Нередко специалисты изучают случаи, когда люди живут годами без одного полушария или без крупных участков мозга. Больше всего экспертов удивляет, что чаще всего такие люди не знают о своей аномалии, пока не сходят на МРТ головного мозга. Недавно сотрудники Калифорнийского технологического института решили проверить, как так получилось, что люди со столь серьезной аномалией спокойно живут годами и ничем не отличаются от других людей. Для этого исследователи провели МРТ шестерым пациентам, которым в детстве было удалено полушарие мозга.

В результате специалисты все же смогли найти особенности работы одного полушария, которое всеми «силами» старается компенсировать потерю ресурсов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: О ходе рассмотрения дела клоачного Гусейнова в жерновах российской бюрократии.Все находится на уровне рассмотрения обращения, чем теперь займется Центр противодействия экстремизму. Источник: Colonel Cassad