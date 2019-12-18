Huawei представит обновлённый Mate X на выставке MWC 2020

Компания Huawei планирует представить обновленную и доработанную версию своего складного смартфона Mate X на MWC 2020 года. Как известно, устройство обзаведется чипсетом Kirin 990 и поддержкой сетей 5G.
Генеральный директор Huawei Consumer Business Ричард Ю в беседе с журналистами подтвердил, что новый складной смартфон Mate X был практически полностью переработан инженерами, он будет оснащён чипсетом Kirin 990, улучшенным шарниром и более прочным экраном.
По утверждению представителей бренда, увидеть новинку можно будет на выставке технологий MWC в феврале 2020 года. В продажу складной смартфон планируют запустить в марте следующего года.
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