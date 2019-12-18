Caviar выпустила iPhone 11 Pro Max за 9 млн рублей

Российский бренд Caviar, известный своими необычными разработками по улучшению смартфонов от Apple, представил недавно вышедший iPhone 11 Pro в совершенно новом исполнении. Стоимость устройства варьируется около 9 млн рублей, а главной особенностью станет использование частей предметов, принадлежащих знаменитостям.

Новый гаджет будет выпущен коллекцией в количестве 50 экземпляров, iPhone посвятят Иисусу, Мэрилин Монро и Майку Тайсону. Помимо уже знакомых россиянам иконок на задней стороне смартфона устройство получит элементы личных вещей знаменитостей, например, водолазки Стива Джобса, перчаток Мохаммеда Али и костюмов The Beatles. Выйдут смартфоны в серии Caviar Superior, а серия коллекция Iron Mike соответствует количеству побед известного спортсмена.

Смартфоны получили титановую заднюю панель с гравировкой Тайсона в профиль. Под защитным стеклом размещён кусочек спортивной формы боксёра. Самая доступная модель iPhone 11 Pro Iron Mike с 265 ГБ памяти обойдётся в $5850, а самая дорогая — iPhone 11 Pro Max с 512 ГБ памяти — $6720.

Чуть дороже окажутся iPhone из серии, посвященной актрисе Мэрилин Монро, в корпусе окажутся кусочки платья знаменитости, а на корпусе изображены ее губы. Стоимость начинается от $5100. Самая дорогая версия обойдётся в $6290.

По одному экземпляру выпустят уникальные смартфоны из золота и бриллиантов Credo Christmas Star Diamond, посвящённые рождению Иисуса Христа. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max продаются по цене $130 720 и $142 670 соответсвенно.

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