«Больные никого не интересуют». Скандал в московской гинекологической больнице

В Москве в филиал №2 онкологической больницы №1 в среду пришли сотрудники Росгвардии. Случилось это сразу же после того, как в учреждение приехала председатель независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Она хотела поговорить о закрытии больницы и судьбе ее врачей. Учреждение закрывают якобы на ремонт, без работы остануться около сотни медиков.

Три года назад гинекологическую больницу №11, где оказывали помощь женщинам с осложнениями на последних сроках беременности, присоединили к московской онкологической больнице №1 и сделали филиалом, хотя никакой помощи онкобольным врачи-акушеры не оказывают. Сейчас московские власти решили закрыть больницу, объяснив это необходимостью капитального ремонта здания. Врачей пообещали трудоустроить в другие лечебные учреждения.

Заведующий гинекологическим отделением Георгий Цикаридзе рассказывает, что ежегодно в больнице лечатся около пяти тысяч пациентов. Врачи делают около четырех тысяч гинекологических операций: лапароскопию и гистероскопию. Цикаридзе считает, что медиков никуда не переведут: «Они хотят просто больницу закрыть, и всячески нам говорят, что лучше подписать заявление об уходе по собственному желанию». Он говорит, что уволить могут около сотни врачей.

По словам Татьяны Козаевой, врача-акушера, кандидата медицинских наук, сотрудникам объявили о закрытии учреждения шестого декабря – «и вы можете идти на улицу, налево-направо», пересказывает она слова администрации. «Больные тоже никого не интересуют, хотя все это делается якобы на благо наших женщин», – говорит Козаева.

Позже в больницу прибыл министр здравоохранения Москвы Алексей Хрипун: он подтвердил намерение московских властей закрыть больницу.

Присутствие в больнице сотрудников Росгвардии в Департаменте здравоохранения Москвы объяснили тем, что сотрудник ЧОПа больницы якобы по просьбе неизвестного лица нажал тревожную кнопку и не сообщил о прибытии силовиков. Охранника после этого уволили. Однако сотрудники больницы говорят, что такое распоряжение отдал сам главврач больницы Всеволод Галкин.

Врачи больницы анонсируют акции протеста вместе с коллегами из других закрывающихся медицинских учреждений Москвы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ни один вопрос регионального уровня, не заданный президенту и связанный с проблемами простых людей, не останется без внимания Общероссийского народного фронта, сообщил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Мы обязательно вникнем в суть и займемся их решением», – сказал он по итогам большой пресс-конференции президента Владимира Путина. Общероссийский народный […]