Нефартовые

В Екатеринбурге военного санитара, его жену и друга судят за ведение паблика о «воровской романтике».

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего санитара 354-го окружного военного госпиталя Николая Бабарика, его супруги Натальи и друга семьи Артема Зуева. Их обвиняют в «призывах к экстремизму» (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и в «создании и участии в экстремистском сообществе» (ст. 282.1 УК РФ). Возможное наказание по каждой из этих статей — до пяти лет лишения свободы.

Дело сначала должен был рассматривать Чкаловский районный суд Екатеринбурга, но в августе этого года материалы передали в военный суд, так как Николай Бабарика «на момент совершения преступления» являлся военнослужащим.

Преступление, по версии следствия, заключается в следующем: в 2011 году Бабарика создал в «ВКонтакте» сообщество «А.У.Е». (с июня 2018 года такие паблики запрещены в РФ решением суда), в котором он и его супруга публиковали посты, «содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ».

Николая следствие считает организатором преступного сообщества, поскольку именно он создал группу в «ВКонтакте». Интересно, что на протяжении семи лет, несмотря на внушительную аудиторию группы (более 200 000 подписчиков), силовики ею не занимались. Неприятности начались в мае прошлого года, когда Николай опубликовал в своем личном профиле в «ВКонтакте» фотографию доски для игры в нарды, на которой были изображены серп и молот с одной стороны и свастика с другой. Предполагалось, что на доске разворачивается сценарий Великой Отечественной войны. После этого Николая вызвали к командиру части, который увязку войны с игрой не оценил и предложил санитару уволиться.

Но увольнением дело не ограничилось. Через две недели после беседы Николая с начальством, 30 мая 2018 года, домой к нему пришли сотрудники ФСБ и доставили в СИЗО. Его супругу Нину, на тот момент находившуюся на пятом месяце беременности, арестовывать не стали.

Нину Бабарика следствие обвиняет в том, что

она «не позднее февраля 2017 года вступила в возглавляемое ее мужем сообщество в «ВКонтакте» для подготовки и совершения преступления экстремистской направленности».

«Преступления» женщины — 14 постов, опубликованные с 18 апреля по 27 мая 2017 года. Кроме того, Нину обвиняют в администрировании еще одного созданного ее мужем сообщества «Шпана» с 30 000 подписчиков, а также в продаже через «А.У.Е»., «Шпану» и инстаграм-аккаунт bacota.aye изделий с воровской символикой.

Что касается третьего фигуранта уголовного дела Артема Зуева, то он вел в «ВКонтакте» группу «Вольный мастер. Магазин интересов», в которой торговал нардами, четками и чехлами на iPhone, оформленными в стиле «воровской романтики». Зуев был другом Николая Бабарика, и его сообщество рекламировалось в группе «А.У.Е». Он также был директором ООО «Гросбабос», которое владело типографией «Абсолют», изготавливавшей в числе прочего, по версии следствия, и «воровские» сувениры. Именно продажа сувениров и зарабатывание денег, а не «разжигание ненависти к сотрудникам полиции и ФСБ», по мнению защиты, и были основными мотивами семьи Бабарика и Артема Зуева.

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— Они зарабатывали деньги, продавая мерч. На эти деньги и жили. Заработка особого не было ни у кого, — говорит адвокат Нины Алексей Бушмаков. По его мнению, обвинение звучит абсурдно. — Из мужа и жены сделали экстремистское сообщество. Следствие считает, что если муж просит жену разместить некий пост в своем паблике, то это означает, что он «отдавал ей команды, руководил сообществом, распределял роли». И с этим соглашается гособвинитель. Причем дело к нам пришло из Генпрокуратуры, а расследовал его центральный аппарат ФСБ. Оно находится на контроле везде, где только можно.

Нина Бабарика своей вины не признает. Ее супруг Николай и Артем Зуев, которые уже полтора года находятся в СИЗО, по неподтвержденной информации, напротив, дали признательные показания. Все администрируемые ими паблики заблокированы.

Иван Жилин

спецкор

Источник: Новая газета

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