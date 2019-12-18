Киевляне назвали, какие сферы должны быть приоритетными для городских властей – опрос

18.12.2019, 23:06, Новости дня

Совершеннолетние киевляне ответили на вопрос, какие сферы должны быть приоритетными для городских властей. Результаты опроса Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала 18 декабря.

Возглавили список приоритетов медицинские учреждения (59% опрошенных), качество жилищно-коммунальных услуг (55%) и образовательные учреждения (36%).

Среди других вариантов результаты распределились следующим образом:

качество и доступность общественного транспорта – 32%;
качество дорог – 31%;
сбор и утилизация мусора 27%;
борьба с коррупцией – 24%;
борьба с незаконными застройками – 20%;
экология – 18%;
борьба с преступностью – 15%;
социальная защита малообеспеченных – 13%;
отопление – 13%;
тротуары и придомовая территория – 12%;
канализация – 11%;
парковка – 10%.

Остальные позиции набрали менее 10% голосов опрошенных.

Приоритетные сферы для городских властей Киева. Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 12-го по 16 декабря в Киеве, аудитория – люди от 18 лет и старше, они были опрошены методом личного формализованного интервью. Выборочная совокупность – 1 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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