Киевляне назвали, какие сферы должны быть приоритетными для городских властей – опрос

Совершеннолетние киевляне ответили на вопрос, какие сферы должны быть приоритетными для городских властей. Результаты опроса Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала 18 декабря.

Возглавили список приоритетов медицинские учреждения (59% опрошенных), качество жилищно-коммунальных услуг (55%) и образовательные учреждения (36%).

Среди других вариантов результаты распределились следующим образом:

качество и доступность общественного транспорта – 32%;

качество дорог – 31%;

сбор и утилизация мусора 27%;

борьба с коррупцией – 24%;

борьба с незаконными застройками – 20%;

экология – 18%;

борьба с преступностью – 15%;

социальная защита малообеспеченных – 13%;

отопление – 13%;

тротуары и придомовая территория – 12%;

канализация – 11%;

парковка – 10%.

Остальные позиции набрали менее 10% голосов опрошенных.

Приоритетные сферы для городских властей Киева. Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 12-го по 16 декабря в Киеве, аудитория – люди от 18 лет и старше, они были опрошены методом личного формализованного интервью. Выборочная совокупность – 1 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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