Бунт в СИЗО в Кропивницком. В учреждении ввели особый режим

18 декабря администрация Государственной уголовно-исполнительной службы сообщила в Facebook, что в Кропивницком следственном изоляторе из-за бунта арестованных ввели особый режим.

«Принимая во внимание случай группового неповиновения среди лиц, взятых под стражу, что имел место 16 декабря 2019 в государственном учреждении «Кропивницкий следственный изолятор», руководствуясь статьей 19 Закона «О предварительном заключении», начальником Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции принято решение о введении в учреждении особого режима», – говорится в сообщении.

На период действия особого режима в СИЗО усилили охрану, надзор за заключенными и осужденными, приостановили все мероприятия, проводимые с ними, а также предоставление свиданий, прием посылок и передач.

Подчеркивается, что особый режим может быть введен сроком до 30 дней.

У державній установі «Кропивницький слідчий ізолятор» запроваджено особливий режимЗважаючи на випадок групової… Posted by Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України on Kolmapäev, 18. detsember 2019

По словам бывшего главы Государственной пенитенциарной службы Украины Сергея Старенького, причиной бунта стала попытка вывезти из СИЗО «смотрящих» за ним. Такое решение было принято якобы главой Кировоградской облгосадминистрации по договоренности с правоохранителями без ведома начальника СИЗО. Были вывезены двое «смотрящих», когда попытались вывезти третьего – Арсена, – тот призвал других узников к неподчинению, отметил Старенький. Заключенных напал на женщину-психолога и избил ее.

Прокуратура Кировоградской области зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении работника СИЗО.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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