Врачи снимали Дане Борисовой наркотическую ломку

Последние дни в прессе активно обсуждается скандал с участием Даны Борисовой и ее дочери Полины из-за их конфликта. Теперь стало известно, что врачам пришлось снимать телеведущей наркотическую ломку.
В дом к знаменитости приезжала бригада скорой помощи, поскольку она пожаловалась на плохое самочувствие и головные боли. После осмотра врачи диагностировалиу Борисовой абстинентный синдром на фоне приема запрещенных препаратов, называющийся в народе наркотической ломкой. Светской львице оказали первую помощь. Ее наследница также пояснила подписчикам в Instagram, что ей пришлось обратиться в медучреждение. Девочка не стала акцентировать внимание на деталях, однако упомянула о приезде полиции и отца. Звездная мать собирается отправиться на остров Самуи, где раньше уже лечилась от своей зависимости в местной клинике. Согласно слухам, на этот раз ведущей вновь понадобится помощь специализированных врачей реабилитационного центра.
Никита Лушников – известный участник антинаркологического движения отрицает возвращение Даны Борисовой к употреблению запретных веществ. «Доктор объяснил, что у Даны эмоциональная дисрегуляция. И она сама неоднократно говорила о своем биполярном расстройстве, что принимает препараты», — заявил общественный деятель. Недавно звезда шоу-бизнеса пояснила во время пресс-конференции о посещении группы анонимных наркоманов. Блондинка добавила: иногда ее дочь ведет себя неподобающе.
Отцом наследницы светской львицы является Максим Аксенов. По утверждениям источников, он снова собирается судиться с ней по поводу того, с кем будет жить школьница.
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