Грызлов призвал Украину закрепить особый статус Донбасса в конституции

Особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины, сообщил полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов по итогам состоявшегося в Минске в среду заседания группы.
«Минские договоренности совершенно недвусмысленно говорят, что особый статус Донбасса должен быть зафиксирован в Конституции Украины и что все вопросы законодательного и конституционного статуса должны быть согласованы с представителями Донецка и Луганска», – приводит его слова ТАСС.
Представитель РФ в Контактной группе напомнил, что именно такой подход отражен в парижском документе «нормандской четверки».
Грызлов также сообщил, что Киев по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о взаимном отводе войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.
Он отметил, что стороны конфликта – Киев и Донбасс – вновь подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, о котором договорились еще в июле этого года.
Ранее в ЛНР сообщили, что на встрече в Минске представители Киева и республик Донбасса не смогли договориться об обмене пленными.
Донецк и Луганск подчеркивали, что законопроект о децентрализации власти, внесенный в Верховную раду президентом Украины Владимиром Зеленским, свидетельствует о его стремлении узурпировать власть.
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