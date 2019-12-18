«Путин и тапки сделает президентом Украины!» Скандальная Зверобой опять жестко высказалась о Зеленском

Участница АТО, волонтер Маруся Зверобой заявила, что Владимира Зеленского президентом Украины, вероятно, сделала Россия во главе с ее лидером Владимиром Путиным.
Также считает, что не только наша, но и все влиятельные страны Европы уже давно «куплены» РФ и сами ни на что не влияют. Об этом она заявила в эфире телеканала ATR.
«Когда были выборы, Россия поддерживала Зеленского. Россия может «ушатать» американцев – она даже там на выборы повлияла. Уже посадила назад Европу. И, как мне лично показал «нормандский формат», где будто на задних лапах сидели Германия с Францией, – это он (Путин) их купил. Это уже все просто куплено и продано. И наш тоже вместе с ними», – высказалась Зверобой.
По ее мнению, когда Россия, имея такое влияние на весь мир, поддерживает кого-либо в Украине, это говорит о том, что она запросто может сделать главой нашего государства того, кого захочет.
«Даже если она тапки Зеленского поддержит, не сомневайтесь – они станут президентом! Потому что такой масштабный прессинг… В 2014 году в последний раз помню, когда они «Правый сектор» еще валили. Я их близко знаю, информационно узнаю всех этих ботов и могу уже семинары проводить о том, как их распознавать. Знаю силу их влияния», – подчеркнула Зверобой.
Также скандальная волонтер считает, что все эти пропагандистские боты России составляют львиную долю медийного представительства президента Украины, создающего вокруг него «этот его ореол».
«И если убрать их с информационного поля Зеленского, вы будете удивлены тому, насколько там немного людей останется», – подытожила она.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Полезным (хотя и нестандартным) лайфхаком поделился с поклонниками супруг Блейк Лайвли в преддверии рождественских и новогодних праздников. В новом выпуске The Tonight Show с Джимми Фэллоном Райан Рейнольдс снялся в забавном скетче на злободневную тему веселых, но порой затяжных застолий. Рейнольдс на правах хозяина дома устраивает дома праздничный ужин с обменом подарками. Но вот уже […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Плюсы и минусы эсминцев Zumwalt / 25 ноября
- Ученый-биолог: Интервалы между приемами пищи связаны с увеличением продолжительности жизни / 10 ноября
- Неизвестный воровал цветы с могилы Неизвестного солдата… Им оказался голубь / 12 ноября
- Наука: Аутизм у девочек: двойной иммунный удар? / 12 ноября
- В результатах переговоров Путина и Лукашенко усомнились / 18 декабря
- Олег Майями: Ксения Собчак готовит разгромный материал против Макса Фадеева / 18 декабря
- Мнение: Абсурдные новости. 30 октября 2019 года / 31 октября
- Эксперты назвали 6 вещей в доме, которые могут приглушать сигнал Wi-Fi / 18 декабря