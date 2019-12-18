«Путин и тапки сделает президентом Украины!» Скандальная Зверобой опять жестко высказалась о Зеленском

18.12.2019, 22:57, Разное

Участница АТО, волонтер Маруся Зверобой заявила, что Владимира Зеленского президентом Украины, вероятно, сделала Россия во главе с ее лидером Владимиром Путиным.

Также считает, что не только наша, но и все влиятельные страны Европы уже давно «куплены» РФ и сами ни на что не влияют. Об этом она заявила в эфире телеканала ATR.

«Когда были выборы, Россия поддерживала Зеленского. Россия может «ушатать» американцев – она даже там на выборы повлияла. Уже посадила назад Европу. И, как мне лично показал «нормандский формат», где будто на задних лапах сидели Германия с Францией, – это он (Путин) их купил. Это уже все просто куплено и продано. И наш тоже вместе с ними», – высказалась Зверобой.

По ее мнению, когда Россия, имея такое влияние на весь мир, поддерживает кого-либо в Украине, это говорит о том, что она запросто может сделать главой нашего государства того, кого захочет.

«Даже если она тапки Зеленского поддержит, не сомневайтесь – они станут президентом! Потому что такой масштабный прессинг… В 2014 году в последний раз помню, когда они «Правый сектор» еще валили. Я их близко знаю, информационно узнаю всех этих ботов и могу уже семинары проводить о том, как их распознавать. Знаю силу их влияния», – подчеркнула Зверобой.

Также скандальная волонтер считает, что все эти пропагандистские боты России составляют львиную долю медийного представительства президента Украины, создающего вокруг него «этот его ореол».

«И если убрать их с информационного поля Зеленского, вы будете удивлены тому, насколько там немного людей останется», – подытожила она.



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