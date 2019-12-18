Мнение: Отмена эмбарго

Американский сенат снял эмбарго на поставки оружия Кипру, введенное еще в 1987 году. Это очередной обостряющий отношения с Турцией шаг Америки. Вообще, градус напряженности между ними растет и во многом синхронизирован со все более обостряющейся борьбой за европейский газовый рынок. Сегодня именно эта борьба определяет конфигурацию большинства конфликтов по всему европейскому периметру.

Конфликт вокруг поставок российского газа из острой фазы постепенно переходит в хроническую. В целом конфигурация этого направления уже определилась. Кремль после потери Украины получил два стратегических поражения, которые уже невозможно "переиграть". Первое поражение — крах проекта ЕАЭС, который без Украины утратил смысл. Собственно, и с Украиной рынок ЕАЭС был весьма слабым и по численности потребителей, и по их платежеспособности. Однако после того, как Украина однозначно отказалась от участия в ЕАЭС, проект остается существовать исключительно из соображений политического престижа. По сути, единственный стратегический проект, который с трудом родила молодая демократическая Россия, рухнул. Стоит вспомнить, что СССР имел собственный общий рынок — СЭВ, имеющий почти полмиллиарда потребителей, развитую индустриальную экономику четвертого уклада и имеющий все перспективы для полноценного прорыва в пятый технологический уклад с созданием заделов для шестого. ЕАЭС даже в самом оптимистичном сценарии с трудом вытягивал ёмкость своего рынка в 250 миллионов потребителей, что в лучшем случае позволяло ему удерживать позиции четвертого уклада. Сегодня нет даже этого, поэтому деградация в средневековье и уход в мануфактурное хозяйствование с артелями и промыслами вместо полноценной индустрии для всех постсоветских стран носит вполне объективный характер.

Второй стратегический провал, связанный с утратой Украины, заключается в том, что в борьбе за газовый рынок Европы Газпром утратил возможность "наступательной" агрессивной политики. Война с Украиной — это крайне слабая замена полноценной и системной игры на опережение, фактически — признание невозможности добиться результата иными, невоенными средствами. По сути, все действия Газпрома по строительству обходных путей (если даже не учитывать откровенно коррупционный характер этих проектов как кормушки для путинских нуворишей) после поражения на Украине были сугубо оборонительными и носил характер не захвата новой доли на рынке, а попытки удержания уже имеющейся. Оборона, как известно — это заведомое поражение. Перенасыщение европейского рынка газом создает для Газпрома неблагоприятную обстановку — даже сохранение имеющихся объемов на фоне падающих стремительным домкратом цен будет означать сокращение выручки. А борьба как раз и будет идти за объемы, и основная задача США и конкурирующих с Газпромом поставщиков теперь вполне очевидна — "отгрызать" его долю. В таких обстоятельствах вполне резонно задаватться не вопросом о сохранении доли, а о сценарии потенциального банкротства Газпрома — непропорциональное распределение доходов в пользу капитальных вложений поставило его в тяжелейшее положение, а падение цен, совмещенное с падением объемов, сделает потенциальный сценарий совершенно реалистичным.

Поэтому и нужна была "наступательная" стратегия — компенсировать падение цен увеличением объемов. Но эту стратегию можно было реализовывать лишь в одном виде — при сохранении украинского транзита предлагать новые направления и маршруты поставок в качестве дополнения к имеющимся маршрутам, а не их замены. Теперь это исключено.

В целом борьба с российским газом теперь будет постепенно переходить в позиционную, а обострение очевидно намечается на южном направлении. Где возмутителем спокойствия стала Турция, мечтающая создать у себя крупнейший газовый хаб региона. Что не устраивает ни европейцев, ни американцев. Европа обеспокоена концентрацией газовых потоков в руках одного транзитера, что позволяет Турции "включать" политический шантаж. Очередной спятивший диктатор с очередной реинкарнацией Мюнхенской речи — Европе оно надо? Американцы, заинтересованные в продвижении своего газа, тем более заинтересованы в срыве планов Эрдогана и Катара, который тоже нацелен на европейский рынок и ведет отчаянную борьбу за него, включая и гибридные войны в Ливии и Египте. Тем более, что третьим участником этого дружного триумвирата является Иран, который Штаты однозначно не желают видеть ни в каком качестве на европейском рынке — ни в качестве нефтяного поставщика, ни тем более газового.

Отсюда и постепенно обостряющиеся отношения между США и Турцией и крайне прохладные — между Турцией и Европой. И те, и другие недовольны турецкой политикой, но каждый по своим основаниям.

В этом плане разблокирование эмбарго на поставку оружия двадцатилетней давности — прямой вызов Эрдогану, тем более, что именно Кипр становится узлом противоречий поставки среиземноморского газа в Европу. По любому из имеющихся маршрутов — через Грецию или через Турцию — газопровод никак не сможет миновать Кипр, а потому его усиление с точки зрения продвижения интересов США выглядит вполне оправданным.

Кремль, кстати, ситуативно будет находится в крайне сложной позиции — с одной стороны, ему нужно максимально предупредительно относиться к капризам Эрдогана, так как Турецкий поток находится полностью в руках турецого партнера, но с другой стороны — возрастание конкуренции на южном направлении транзита газа в Европу угрожает интересам Газпрома, а значит, он прямо заинтересован в политике США на ущемление конкурирующих маршрутов. Впрочем, выбрав путь развития сырьевой колонии, Кремль неизбежно будет попадать в ситуации, где он вынужден стоять враскоряку, а любое его действие будет носить несбалансированный характер.

ПС. Кстати, в ту же копилку пришла и новость о намерениях Турции создать военно -морскую базу на территории турецкого Кипра. Борьба постепенно набирает градусы:

Власти Турции заявили о своих планах открыть военно-морскую базу в городе Трикомо (турецкое название Ени Искеле) на территории оккупированного Турцией севера острова. Об этом сообщает турко-кипрская газета «Хавадис».

По данным издания, вопрос открытия базы обсуждался между представителями сил безопасности Турции и сотрудниками канцелярии премьер-министра самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсина Татара.

Источник: Эль Мюрид

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