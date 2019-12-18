Названа причина задержания израильтян в Домодедово

18.12.2019, 22:30, Новости дня

Причиной задержания около 40 израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами, сообщают СМИ.

По информации телеканала «РЕН ТВ», задержанные иностранцы не имели разрешения на въезд и временное пребывание в России. Для получения необходимых документов им нужно было до вылета обратиться в российское консульство.

Между тем, как сообщили ТАСС в посольстве Израиля в Москве, 45 граждан Израиля отпустили после проверки, еще один израильтянин в настоящее время все еще задержан. В диппредставительстве выразили надежду, что его отпустят так же, как остальных.

«Мы все еще ждем хороших новостей. Остальных отпустили в течение последнего часа», – сообщили в посольстве.

Там отметили также, что эти граждане не были частью какой-либо группы или делегации, они прибыли в Россию по разным поводам.

Напомним, в среду в Домодедово были задержаны 46 граждан Израиля, прибывших в Россию рейсом израильской авиакомпании El Al. Задержанным было отказано во въезде на российскую территорию.

Между еврейским государством и Россией с 2008 года действует безвизовый режим для туристических поездок.



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