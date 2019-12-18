Диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности употреблении риса и манки

18.12.2019, 22:21, Разное

Диетолог пояснила о пользе и вредных свойствах круп. По словам Елены Соломатиной, употребление белого риса и манки представляет опасность для здоровья.
Как сказала специалист, овсянка и гречка лучше остальных продуктов этого вида подходят для дневного рациона. Овсяная каша обладает большим количеством необходимых элементов для лечения кишечника и сохранения организма в нормальном весе. Речь идет о магнии и витаминах группы В. Гречневая крупа также имеет достаточное количество элементов, оказывающих положительное влияние на организм, то есть железо и белок. Елена Соломатина отметила: гречка насыщает организм витамином Р, представляющим антиоксидант кверцетин. Он, в свою очередь, обеспечивает онкологическую профилактику.

В то же время не все крупы, согласно утверждению диетолога, обладают полезными качествами. Манка и белый рис опасны для употребления и оказывают благоприятное влияние на организм лишь в случае болезней ЖКТ. Эти каши имеют много «быстрых» углеводов, вызывающих повышение уровня глюкозы в крови.



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