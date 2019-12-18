Наргиз Закирова рассказала о своих заработках у Максима Фадеева

Недавно продюсер Максим Фадеев стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!», в котором рассказал, что ему пришлось терпеть убытки из-за певицы Наргиз (более 15 миллионов рублей). При этом она получила от него за все эти годы более 2 миллионов долларов. Исполнительница, посетившая шоу «Осторожно, Собчак», решила ответить бывшему руководителю.

По её словам, Фадеев также получил около 2 миллионов, так как они работали по принципу «50 на 50». Кроме того, у неё были заработки ещё до знакомства с известным продюсером, но меньше – около 1,5 миллионов долларов. Ксения Собчак была удивлена подобному ответу и поинтересовалась, зачем знаменитости пришлось идти к Фадееву в лейбл.

Оказывается, все дело было не в деньгах, а в свойстве композитора очаровывать окружающих. Сама же Наргиз, к тому же, считает себя очень доверчивым человеком. В итоге Собчак подсчитала, что певица за 6 лет заработала у композитора около 4 миллионов долларов.

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